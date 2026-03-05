O Benfica anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato com Rui Silva. O defesa de 18 anos está no clube desde os nove anos, quando chegou proveniente do Abrambres SC, na época 2017/18.

«É muito importante para mim esta renovação, com o clube que já me tem acompanhado há muitos anos e que tem sido a minha casa. Sinto que evoluí muito desde que cheguei ao Benfica, nos níveis psicológico, técnico e competitivo, foi sempre um clube que me viu crescer e que me ajudou sempre a crescer», disse o jovem jogador, em declarações à BTV.

Vice-campeão europeu pela seleção sub-17 em 2024, Rui Silva soma, esta temporada, dez jogos na II Liga pela equipa B do Benfica.





