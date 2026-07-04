O Benfica oficializou, este sábado, a renovação de contrato de Rafael Quintas, confirmando a continuidade de uma das maiores promessas da formação encarnada.

Tal como o Maisfutebol tinha noticiado em maio, o médio de 18 anos assina até 2031 e fica blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Único clube que representou na carreira, Rafael Quintas prepara-se para cumprir a 14.ª temporada consecutiva de águia ao peito. Em declarações à BTV, o médio mostrou-se satisfeito com a renovação.

«Estou muito feliz. É mais uma oportunidade para mostrar o meu valor e aquilo que tenho para oferecer», disse aos meios das águias.

Rafael Quintas chega à nova época depois de uma temporada em que somou 37 jogos e quatro golos, repartidos entre a UEFA Youth League, a equipa de sub-23 e os juniores.

Em 2025 fez parte da geração campeã da Europa de sub-17, competição na qual foi distinguido como melhor jogador do torneio, antes de conquistar também o Campeonato do Mundo do escalão.