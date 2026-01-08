O Benfica anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato de Arnas Voitinovicius, guarda-redes lituano de 19 anos, que cumpre a terceira época ao serviço do clube encarnado. O jovem guardião mostrou-se satisfeito com o novo vínculo e sublinhou que se sente «muito bem no clube».

«É um bom passo, agora é continuar. É um grande clube e para mim é muito importante este passo. A experiência é muito boa, é muito diferente da Lituânia. Já estou aqui há dois anos e sinto-me muito bem no Benfica», afirmou o internacional jovem lituano, em declarações à BTV.

Contratado ao FK Riteriai em 2023/24, o guarda-redes estreou-se pelo Benfica B frente ao FC Porto B, no passado dia 5 de janeiro, na 17.ª jornada da Liga 2. Na temporada 2024/25, somou 27 jogos pelas águias, repartidos entre a Liga Revelação e a UEFA Youth League.