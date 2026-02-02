O Benfica anunciou esta segunda-feira ter chegado a acordo com o Westerlo para a transferência, a título definitivo, de Michée Ndembi.

O defesa-central belga, de 19 anos, deixa assim o clube da Luz depois de um percurso marcado pelo sucesso nos escalões jovens.

Chegado a Lisboa na época 2023/24, Ndembi sagrou-se campeão nacional de juvenis nessa época, juntando depois os títulos de campeão de juniores (2024/25) e de vencedor da Taça Revelação.

Na presente temporada, o central realizou 11 jogos, com um golo, repartidos entre a II Liga, a UEFA Youth League e ainda a Liga Revelação.