Agora sim é oficial. O Benfica anunciou esta quinta-feira a contratação de Federico Coletta para a equipa B, como já tinha noticiado o Maisfutebol.

O médio de 18 anos chega proveniente da Roma e assina um contrato válido até 2028 a troco de cerca de um milhão de euros

Coletta já se tinha despedido do clube giallorosso onde fez a formação conquistando dois títulos nacionais de juvenis.

Pelas camadas jovens da seleção de Itália, o médio sagrou-se campeão europeu de sub-17 em 2024, competição na qual foi titular indiscutível dos transalpinos.

Na última temporada, Coletta marcou 11 golos em 36 partidas pela formação sub-20 da Roma.

(Artigo atualizado às 19h45)