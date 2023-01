O Benfica oficializou, esta madrugada, o regresso de Gonçalo Guedes.



O negócio entre os encarnados e o Wolverhampton ficou fechado durante o dia, tal como o Maisfutebol noticiou. O internacional português chegou a Lisboa ainda esta noite e confessou estar «muito feliz por voltar».



«Bem-vindo a casa, Gonçalo Guedes», escreveram as águias nas redes sociais.



O extremo, de 26 anos, chega à Luz por empréstimo do emblema inglês. Guedes volta ao Benfica, o clube onde se formou, seis anos após ter saído para o PSG por uma verba superior a 30 milhões de euros.



No início da época trocou o Valência pelo Wolverhampton, pelo qual realizou 18 jogos (12 dos quais a titular), marcou dois golos e fez uma assistência.