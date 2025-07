O Benfica oficializou esta sexta-feira a contratação do defesa-esquerdo Rafael Obrador até 2030.

Com formação dividida entre o Maiorca e o Real Madrid, o jogador de 21 anos esteve emprestado ao Deportivo da Corunha na última temporada. Obrador foi opção no clube galego em 33 jogos e fez uma assistência.

O lateral-esquerdo internacional sub-19 por Espanha chega à Luz para servir de opção frente a Dahl, dado que Carreras estará na porta de saída no sentido inverso, para o Real Madrid.

Rafael Obrador é a primeira contratação do Benfica neste mercado de transferências do verão e, aos meios oficiais do clube encarnado, acabou por referir que tipo de jogador é.

«Sou um lateral que ajuda a equipa defensivamente, mas que quando integra o ataque também pode apoiar pela ala. Espero, a nível individual, crescer e ajudar a equipa. A nível coletivo quero ganhar tudo o que for possível», sublinhou.

«Sei que o Benfica é um clube muito grande e muito importante a nível europeu, e que por aqui já passaram jogadores históricos. Quando soube do interesse do Benfica fiquei com muita vontade e muito contente por poder defender este emblema. Vou dar tudo de mim, dar a minha vida por esta camisola. Que nos apoiem em todos os jogos.»

(Artigo atualizado às 19h14)