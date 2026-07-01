OFICIAL: Rodrigo Rêgo rende 3,5 milhões ao Benfica e segue para Inglaterra
Jovem extremo vai reforçar o Brighton e assina por cinco temporadas
Jovem extremo vai reforçar o Brighton e assina por cinco temporadas
O Benfica anunciou, esta quarta-feira, a transferência definitiva de Rodrigo Rêgo para o Brighton. O extremo português, de 21 anos, assinou um contrato válido por cinco temporadas com o clube da Premier League.
Segundo apurou o Maisfutebol, o jogador rende 3,5 milhões de euros aos cofres da Luz. O Benfica conserva uma percentagem de futura venda.
Contratado ao Famalicão em 2022/23, Rodrigo Rêgo representou as equipas de sub-19 e sub-23 antes de chegar à equipa B dos encarnados e, mais tarde, à formação principal.
Em 2025/26 sob as ordens de José Mourinho, somou cinco jogos oficiais, um deles na Liga dos Campeões. No comunicado de despedida, o Benfica desejou ao jogador «os maiores sucessos desportivos e felicidades pessoais».
Do lado do Brighton, o diretor técnico Mike Cave mostrou-se satisfeito com a contratação.
«O Rodrigo é um talento muito entusiasmante e estamos muito felizes por o trazer para o clube. Teve o primeiro contacto com o futebol sénior na época passada, tanto no campeonato como na Liga dos Campeões, o que demonstra a evolução que teve. Acreditamos que o podemos ajudar a continuar o seu desenvolvimento e a atingir todo o seu potencial. Estamos ansiosos por trabalhar com ele nesta nova etapa», afirmou.
We are pleased to confirm the signing of Portugal Under-21 international Rodrigo Rego from Benfica on a five-year contract, for undisclosed terms. 🤝— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 1, 2026
(Artigo atualizado às 11h20)