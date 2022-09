O Benfica e Adel Taarabt rescindiram contrato por «mútuo acordo», informa o clube.



O internacional marroquino chegou à Luz em julho de 2015, mas não jogou nenhum encontro nessa temporada. Nas épocas seguintes, o médio foi emprestado ao Génova e voltou aos encarnados em 2018.



Taarabt iniciou a temporada 2018/19 na equipa B - disputou sete jogos - e foi reabilitado por Bruno Lage. Desde então, o magrebino foi sempre presença assídua na equipa principal do Benfica, tendo disputado 122 encontros.



Fora dos planos de Schmidt, Taarabt despede-se do clube com dois títulos.



Foi assim que o Benfica se despediu de Taarabt: