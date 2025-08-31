O Benfica anunciou este domingo a transferência de Tiago Gouveia ao Nice por empréstimo até ao final da presente temporada, com opção de compra de oito milhões de euros, como foi anunciado pelo Maisfutebol.

«Cheguei a um ponto da minha carreira em que preciso de mais tempo de jogo. A direção do clube e o treinador já me demonstraram muita confiança em todas as nossas conversas, e agradeço-lhes por isso. Estou feliz por me juntar ao Nice e mal posso esperar para ajudar a equipa», disse o jogador de 24 anos aos meios do clube francês.

Com formação dividida entre o União de Tires, Sporting e Benfica, foi nos encarnados que se estreou enquanto jogador senior na temporada 2021/22.

Seguiu-se um empréstimo ao Estoril e mais três temporadas no Benfica. Na última época, o extremo foi opção em nove partidas tendo marcado um golo a apontou quatro assistências.

A transferência para o futebol francês marca ainda a primeira experiência internacional na carreira de Tiago Gouveia.

[Artigo atualizado às 12h48]