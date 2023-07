Tomás Araújo renovou contrato com o Benfica até 2028, informou o clube.



O internacional sub-21 português terminava contrato com os encarnados em 2024, mas ampliou a ligação por mais quatro anos. No final da época passada, o treinador das águias, Roger Schmidt, tinha revelado que o defesa iria ter oportunidade de se mostrar na pré-temporada.



Vencedor da Youth League em 2021/22, Tomás Araújo chegou ao Benfica em 2016 depois de passagens pelo Operário de Famalicão, Palmeiras e pela Academia «Evolution Soccer». O central, de 21 anos, percorreu todos os escalões de formação do clube, fez parte da equipa de sub-19 que venceu a Youth League, jogou nos sub-23 e na equipa B e estreou-se pela equipa principal pela mão de Jorge Jesus 15 de dezembro de 2021 numa partida da Taça da Liga contra o Sporting da Covilhã.



Na última época esteve cedido ao Gil Vicente e participou num total de 26 jogos.