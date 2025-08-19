Benfica
Panathinaikos e Trabzonspor interessados em Renato Sanches
Médio internacional português do PSG procura dar seguimento à carreira depois do empréstimo ao Benfica
Renato Sanches pode estar perto de mudar de ares uma vez mais na carreira.
Ao que a CNN Portugal conseguiu apurar, os gregos do Panathinaikos e os turcos do Trabzonspor estão interessados na contratação do médio de 28 anos.
Uma mudança para a Grécia pode promover o reencontro com Rui Vitória, treinador que lançou o médio nos encarnados e com quem se sagrou campeão nacional em 2015/16.
Na última temporada, emprestado ao Benfica pelo PSG, Renato Sanches fez 21 jogos tendo marcado apenas um golo.
Sanches está há três temporadas na equipa parisiense, onde chegou em 2022/23 depois de ter sido contratado ao Lille.
Internacional português por 32 ocasiões, Renato Sanches conta ainda com passagens pelo Bayern Munique, Swansea, e Roma.
