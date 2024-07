O Benfica fechou por fim a transferência de Paulo Bernardo para o Celtic.

Como o Maisfutebol já tinha escrito, o clube escocês estava interessado em manter o jogador, depois da boa época realizada em Glasgow, pelo que as duas partes negociam a transferência em definitivo há cerca de três semanas.

Agora, o negócio está por fim fechado. O Benfica encaixa cerca de três milhões de euros com a venda e mantém ainda uma parte importante do passe de Paulo Bernardo, que vai assinar contrato por cinco temporadas com o Celtic.

Nos próximos dias, a transferência deve tornar-se oficial, após o médio cumprir todas as formalidades para assinar contrato.

Paulo Bernardo deixa assim o Benfica em definitivo, após catorze épocas no clube, ao qual chegou com apenas oito anos. O jovem, atualmente com 22 anos, foi sempre encarado como uma das grandes promessas da formação do Seixal, e chegou a integrar o plantel principal com Jorge Jesus, Veríssimo e Roger Schmidt, sem contudo conseguir comprovar tudo o que se esperava dele.