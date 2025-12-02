O River Plate tem interesse na contratação de Gianluca Prestianni, mas, segundo apurou o Maisfutebol, o Benfica não deseja uma negociação por empréstimo.

Formado no rival Vélez Sarsfield, Prestianni está bastante valorizado na Argentina, sobretudo depois da prestação no recente Mundial Sub-20, tendo sido vice-campeão - perdeu a final para Marrocos.

O emblema de Buenos Aires está disposto a fechar com o jovem extremo por empréstimo de uma época, com opção de compra. A informação foi avançada pela imprensa argentina e confirmada pelo nosso jornal.

Destaque encarnado na vitória por 2-1 frente ao Nacional, na Madeira, o camisola 25 é um suplente bastante utilizado por José Mourinho - tem 15 jogos, dois golos e uma assistência na atual temporada.

Gianluca Prestianni, de 19 anos, foi comprado pelo Benfica por nove milhões de euros, com outros dois milhões de euros por objetivos. Tem contrato até junho de 2029 e está blindado por uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

