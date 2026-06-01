Schjelderup reage aos rumores: «Não sei se Mourinho vai para o Real Madrid»
Extremo norueguês admite evolução da relação com o treinador e garante que no balneário encarnado não houve conversas sobre uma eventual ida para o Real Madrid
Extremo norueguês admite evolução da relação com o treinador e garante que no balneário encarnado não houve conversas sobre uma eventual ida para o Real Madrid
Andreas Schjelderup abriu a porta à continuidade de José Mourinho no Benfica, mas reconheceu que uma eventual saída do treinador deixaria alguma desilusão no balneário encarnado.
Em declarações ao portal norueguês Dagbladet, o extremo foi questionado sobre os rumores que apontam Mourinho ao Real Madrid e respondeu com cautela.
«Não sei se ele vai para o Real Madrid. Ainda não é oficial. Nem sei bem o que responder a isso», atirou, entre sorrisos.
Questionado sobre a possibilidade de ver Mourinho deixar a Luz, Schjelderup foi mais direto.
«Se ele sair, é pena. Gostávamos de ter trabalhado ainda mais com ele. Se seguir em frente, só lhe podemos desejar toda a sorte», acrescentou.
O internacional norueguês garantiu ainda que o tema nunca foi discutido internamente no Benfica.
«Não, não se falou disso nos bastidores. Depois do último jogo apenas nos despedimos. Ele desejou-me um bom Mundial e boas férias. Foi basicamente isso», afirmou.
Schjelderup abordou também a relação com Mourinho e admitiu que o início não foi fácil.
«Foi um processo muito duro quando ele chegou. Joguei muito pouco e não tive muitas oportunidades. Houve uma fase em que tive de lutar ainda mais nos treinos. No fim compensou».
«Agora somos muito bons amigos. É bom. Se olharmos para os minutos e para o papel na equipa, mudou muito pela positiva. Sempre tivemos uma boa relação, mas nos últimos meses, do ponto de vista desportivo, foi algo completamente diferente», concluiu o jovem de 22 anos.