Andreas Schjelderup abriu a porta à continuidade de José Mourinho no Benfica, mas reconheceu que uma eventual saída do treinador deixaria alguma desilusão no balneário encarnado.

Em declarações ao portal norueguês Dagbladet, o extremo foi questionado sobre os rumores que apontam Mourinho ao Real Madrid e respondeu com cautela.

«Não sei se ele vai para o Real Madrid. Ainda não é oficial. Nem sei bem o que responder a isso», atirou, entre sorrisos.

Questionado sobre a possibilidade de ver Mourinho deixar a Luz, Schjelderup foi mais direto.

«Se ele sair, é pena. Gostávamos de ter trabalhado ainda mais com ele. Se seguir em frente, só lhe podemos desejar toda a sorte», acrescentou.

O internacional norueguês garantiu ainda que o tema nunca foi discutido internamente no Benfica.

«Não, não se falou disso nos bastidores. Depois do último jogo apenas nos despedimos. Ele desejou-me um bom Mundial e boas férias. Foi basicamente isso», afirmou.

Schjelderup abordou também a relação com Mourinho e admitiu que o início não foi fácil.

«Foi um processo muito duro quando ele chegou. Joguei muito pouco e não tive muitas oportunidades. Houve uma fase em que tive de lutar ainda mais nos treinos. No fim compensou».

«Agora somos muito bons amigos. É bom. Se olharmos para os minutos e para o papel na equipa, mudou muito pela positiva. Sempre tivemos uma boa relação, mas nos últimos meses, do ponto de vista desportivo, foi algo completamente diferente», concluiu o jovem de 22 anos.