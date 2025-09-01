Dodi Lukébakio já está em Lisboa para realizar os exames médicos e assinar pelo Benfica.

O extremo internacional belga aterrou esta segunda-feira no Aeródromo de Tires pelas 12h09 num jato privado acompanhado da família e de Rui Pedro Braz, diretor-desportivo do Benfica.

«É um grande clube, claro que estou feliz, mas agora não quero falar muito porque tenho muitas coisas para fazer. Estou muito entusiasmado», disse Lukébakio aos jornalistas presentes.

Rui Pedro Braz, também falou e acredita que o plantel encarnado está fechado, mas que até ao final do mercado «tudo é possível».

Recorde-se, Lukébakio vai reforçar o Benfica num negócio que ronda os 20 milhões mais quatro milhões, mediante o cumprimento de objetivos.

Lukébakio, de 27 anos, está há três temporadas no Sevilha. Na última época, o belga marcou 11 golos e fez duas assistências em 39 partidas pelos andaluzes.