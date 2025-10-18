Benfica
Imperdível: filha de Sudakov grita pelo pai e pelo Benfica
Família do médio ucraniano acompanhou o jogo da Taça de Portugal à distância
Liza Sudakova, esposa de Sudakov, partilhou nas redes sociais um vídeo da filha a gritar pelo pai e pelo Benfica.
Intocável nos titulares de José Mourinho, o médio ucraniano de 23 anos começou de início em Chaves e só saiu aos 89 minutos.
