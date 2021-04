71 dias depois de ter iniciado a etapa no Benfica, Lucas Veríssimo recebe finalmente a família em Lisboa.

Contratado ao Santos, o central brasileiro chegou a Portugal no dia 7 de fevereiro, mas a esposa, Amanda, ficou no Brasil com os dois filhos, Samuel e Mirella.

Ao longo de todas estas semanas, Amanda partilhou nas redes sociais o desespero por não conseguir viagem para Portugal, por força das restrições às viagens impostas pela pandemia de covid-19, o que até gerou interação com muitos adeptos do Benfica.

Ainda recentemente a esposa do jogador escreveu que temia vê-lo apenas no final da época, mas agora finalmente conseguiu viajar para Portugal, onde chegou na manhã desta segunda-feira.

