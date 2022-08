O último treino do Benfica antes da estreia na Liga dos Campeões trouxe uma má novidade para o treinador Roger Schmidt: o lateral Grimaldo e o médio Weigl não trabalham com o grupo no relvado, tendo ficado a fazer ginásio.

Segundo foi possível perceber, os dois jogadores ficaram longe do relvado apenas por precaução, pelo que devem poder ser opção para a estreia oficial do Benfica esta época.

De resto, também Lucas Veríssimo e João Victor continuam lesionados e não estão a treinar, sendo certo nestes dois casos que não são opção para o jogo com o Midtjylland, agendado para esta teça-feira, às 20 horas, no Estádio da Luz.

[artigo atualizado]