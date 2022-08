Gonçalo Ramos fez um hat-trick no primeiro jogo oficial do Benfica, diante do Midtjylland e recebeu elogios do treinador Roger Shmidt, que foi questionado se temia perder o jogador neste mercado.

«Estou muito feliz por ter o Gonçalo como meu jogador e ele também me parece muito contente por ser jogador do Benfica. Esteve muito bem neste jogo, fez um grande trabalho na área, marcou golos e ainda podia ter marcado mais. Claro que é um jogador muito interessante para qualquer equipa, mas tudo o resto temos de ver no futuro.»

[pediu a Rui Costa para não vender o jogador?]

«Não me cabe falar sobre conversas com o presidente. Temos de nos focar no presente. Os jogadores estão focados. Sabemos que há sempre coisas que acontecem nos bastidores, mas temos é de nos manter focados nos jogos. Como viram hoje, o Gonçalo esteve focado no jogo e mostrou estar feliz no Benfica.»