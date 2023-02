O Midtjylland anunciou esta quinta-feira a contratação do avançado Franculino Djú, do Benfica, que se vai juntar ao clube dinamarquês no verão.

O jogador de 18 anos, natural da Guiné-Bissau, vai assinar contrato até 2028.

Franculino iniciou a formação no Desp. Olivais e Moscavide, mas mudou-se para o Seixal em 2019/20. Tem dividido o tempo de utilização entre os juniores e a equipa de sub-23 e ainda não se estreou nem na II Liga, nem na equipa principal dos encarnados.

Esta temporada, marcou dois golos em seis jogos nos juniores, enquanto nos sub-23 apontou 13 tentos em 11 encontros.