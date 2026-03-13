Miguel Figueiredo foi convocado pelo Benfica para a deslocação deste sábado a Arouca.

O médio de 17 anos, campeão do Mundo sub-17, integra a comitiva escalada por José Mourinho para o encontro da 26.ª jornada da Liga.

A chamada de Miguel Figueiredo permite adicionar uma unidade ao setor intermediário do terreno, face às ausências de Aursnes e também de Enzo Barrenechea por lesão.

Miguel Figueiredo alinha preferencialmente como médio-centro (posição 8). Promovido no início desta época à equipa B, afirmou-se como titular sob o comando de Nélson Veríssimo no lugar também ocupado por Tiago Freitas (estreado por Mourinho na receção ao Nápoles para a Champions).

Caso venha a ser utilizado em Arouca, o jovem médio torna-se no quarto campeão do Mundo sub-17 a ser lançado por José Mourinho no Benfica, depois de Daniel Banjaqui, José Neto e Anísio Cabral.