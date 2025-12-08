Miguel Galinho assinou, esta segunda-feira, um contrato profissional com o Benfica.

Através de um comunicado, as águias dão conta da oficialização do processo, sendo que o médio de 16 anos está ligado ao clube desde a temporada de 2021/22, quando chegou proveniente da UDR Santa Maria.

«Sinto-me muito bem, é um orgulho e uma responsabilidade enorme também. É o clube do meu coração. Agradeço também pela oportunidade dada e vou fazer de tudo para honrar como puder a camisola do Benfica», afirmou.

Esta época, Miguel Galinho soma dez jogos pelos júniores do Benfica, tendo também realizado um encontro na equipa B.