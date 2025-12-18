Miguel Vieira, defesa-central de 16 anos, assinou contrato profissional pelo Benfica.

O jovem futebolista cumpre a sexta época nas águias após ter sido contratado ao GD «Os Nazarenhos».

«Sinto-me muito feliz por ter assinado este contrato. Representa o esforço do meu trabalho durante estes anos no Benfica. Estou muito feliz por o Clube confiar em mim. Agradeço ao Benfica, e vou continuar a fazer o meu trabalho", afirmou Miguel Vieira em declarações à BTV.

Ao longo do percurso nas águias, Miguel Vieira, que é internacional sub-15 em três ocasiões, sagrou-se campeão nacional de iniciados em 2023/24 e de juvenis em 2024/25.

