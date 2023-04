O diretor desportivo do Estrela Vermelha, Mitar Mrkela, afirmou que o clube tem em mente o possível regresso de três futebolistas que já passaram pelo clube sérvio, entre eles o atual lateral do Benfica, Mihailo Ristic, além de Luka Milivojevic (Crystal Palace) e do ex-Benfica Nemanja Radonjic, agora no Torino.

«Estes são os nossos ex-jogadores que conhecemos muito bem e com os quais mantemos contacto regular. Os objetivos do nosso trabalho de prospeção também passam por jogadores que podem eventualmente regressar. Estamos constantemente a avaliar a situação, a conversar com eles», referiu Mrkela, em declarações ao canal televisivo Arena Sport.

Tapado por Grimaldo no onze inicial, além de já ter estado lesionado, Ristic, de 27 anos, leva nove jogos e um golo pelo Benfica em 2022/23.

Ristic tem contrato com o Benfica até 2026. Chegou no último verão, oriundo do Montpellier, de França.

O internacional sérvio passou pelo Estrela Vermelha entre 2013 e 2017.