O sérvio Mihailo Ristic foi oficializado esta quinta-feira como reforço do Benfica e assumiu que está a cumprir um sonho de jogar numa grande equipa europeia.

«Sei muito sobre o clube, é um dos maiores da Europa. Jogar num clube tão grande como o Benfica é um sonho que se realiza. Não podia estar mais feliz e orgulhoso, não vejo a hora de começar», disse aos órgãos de comunicação dos encarnados.

O lateral-esquerdo explicou que «a grandeza e as ambições do clube» motivaram a decisão de rumar ao Benfica e destacou o papel decisivo de Rui Pedro Braz na sua chegada.

«Queria mencionar o diretor desportivo, que voou diretamente para Paris para se encontrar comigo, isso diz muito. Tal como tenho falado com o diretor desportivo Rui [Pedro Braz], o Benfica era exatamente o que eu queria. Eu cresci num clube [Estrela Vermelha] com uma pressão similar, com um impacto semelhante na cultura, no país e nas pessoas. Eu sentia falta dessas sensações. Sou muito ambicioso, e o que Benfica tem para me 'oferecer' é exatamente o que eu preciso. Estou cem por cento seguro, vim para ganhar. Estou confiante de que vamos ter boa sorte em conjunto. Estou preparado», assegurou.

Ristic reconheceu que este é «um dos mais importantes momentos» da carreira e a transferência para o Benfica «muda muita coisa em termos futebolísticos, nomeadamente na seleção». O jogador sérvio recuperou ainda as palavras de Roger Schmidt na chegada a Portugal para descrever as águias.

«Tal como o míster disse há uns dias: 'Se amas o futebol, amas o Benfica.' Tenho a certeza de que levaremos isso à letra e que essa frase será a base do que vamos construir para o futuro, estou cem por cento certo disso», vincou.

Ristic é o segundo reforço do Benfica para a próxima temporada, depois de confirmada a contratação de Petar Musa. O internacional sérvio, de 26 anos, terminou contrato com os franceses do Montpellier e assinou um vínculo de quatro anos com os encarnados.