Ángel Di María, Orkun Kökcü e David Jurásek chegaram neste mercado ao Benfica, mas o processo de adaptação tem sido acelerado, revelou Mihailo Ristic.

O lateral sérvio foi o escolhido para falar à comunicação social esta sexta-feira, em St George’s Park, e abordou a chegada dos reforços.

«O Ángel já esteve aqui antes, é como se voltasse a casa. Os outros jogadores... O sentimento que tenho é que eles estão aqui desde sempre. Não há diferença. Desde o primeiro dia, é como se estivessem cá há seis meses, no mínimo. Acho que estão muito felizes também», sublinhou.

Apesar das contratações sonantes dos encarnados, Ristic recusou assumir o favoritismo e considerou que «está tudo em aberto» na corrida pelo título.

«Vamos começar do zero, o que está no passado está no passado, é uma época nova, todos começamos do zero e do mesmo nível», frisou.

Em jeito de mensagem aos adeptos, o internacional sérvio prometeu trabalho.

«Como sempre, o que posso prometer da minha parte e da parte da equipa é trabalhar duro, respeitar a camisola e os adeptos. Acredito no apoio deles e, todos juntos, conseguiremos alcançar coisas boas, como na época passada», finalizou.