No dia em que se assinalam 20 anos da morte Miklós Fehér, o Benfica homenageou o jogador húngaro com o testemunho de alguns dos antigos companheiros, assim como do então treinador José Antonio Camacho.

No vídeo dos encarnados, Roger, Fernando Aguiar, Carlitos, Andersson, Tiago, Hélder Cristóvão, Nuno Gomes, Moreira, Miguel, Ricardo Rocha, Fyssas, Armando Sá, Sokota e Simão Sabrosa recordaram Féher, destacando sobretudo o seu sorriso.

Féher, recorde-se, sofreu uma paragem cardíaca durante um jogo com o Vitória de Guimarães, na época 2003/04. Nos instantes finais, o húngaro viu cartão amarelo e sorriu, antes de cair desamparado no relvado, para desespero dos colegas de equipa.