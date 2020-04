Rui Costa recordou os seus tempos de futebolista e em particular os melhores anos da sua carreira, vividos em Itália ao serviço de Fiorentina e Milan para recordar os avançados que serviu.

«De um lado [Fiorentina], apanhei Batistuta, Chiesa, Balbo, Mijatovic, Edmundo, Oliveira. Do outro [Milan], apanhei aqueles “fraquinhos”: Shevchenko, Inzaghi, Crespo, Vieiri… Como número 10 não me posso queixar. Fui um felizardo. Do graças Deus todos os dias por aquilo que tive oportunidade de desfrutar no futebol», afirmou o administrador da SAD do Benfica numa videochamada com Martino Roghi, responsável pelo Departamento de Responsabilidade Social do AC Milan.

«Uma das coisas que esta quarentena me deu foi passarem uma série de jogos da Seleção em Europeus e Mundiais e acabei por, ao fim destes anos todos, me ver outra vez a jogar futebol, o que não foi mau», afirmou ainda o antigo 10 dos encarnados, que aproveitou a iniciativa «Não vá. Telefone» para falar sobre o possível regresso da equipa.

«Estamos todos desejosos de voltar ao trabalho, mas que haja capacidade e inteligência para que isso seja feito passo a passo com a máxima responsabilidade possível», concluiu Rui Costa.