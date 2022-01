Mile Svilar termina contrato com o Benfica no próximo mês de junho e, portanto, desde o dia 1 de janeiro que é livre para assinar por outro clube a custo zero.

Em declarações à Rádio Renascença, o pai do guarda-redes de 22 anos diz que o filho ainda não tomou nenhuma decisão, seja ela de renovar pelas águias ou de mudar de ares.

«Não se pode dizer que esteja feliz, mas está bem. Ele fica livre para assinar por qualquer clube em julho e eu sei que há alguns clubes interessados, há também a renovação com o Benfica. Mas ainda não sei o que ele e o agente vão decidir», começou por dizer Ratko Svilar.

Apesar de não fechar a porta à renovação com os encarnados, Ratko diz que Svilar não está confortável com a situação de ser o terceiro guarda-redes do plantel.

«Mas ele não se sente bem com a situação [de ser o terceiro guarda-redes]. Ele tem tentado jogar bem na equipa B e tem feito boas exibições, mas os treinadores tendem a escolher o Vlachodimos ou o Helton Leite», disse.

«Há uma baliza e três guarda-redes. Um joga, outro fica no banco e um tem de ficar na tribuna. Sei que ele é talentoso e sei que ele é bom, mas tem sido ele a ficar de fora. Se ele escolher ficar, eu tenho de aceitar. Não é bom para ele, mas tem de treinar. O futebol é assim», acrescentou.

Mile Svilar chegou ao Benfica em 2017/18, mas ainda não conseguiu afirmar-se como opção regular. Pela equipa principal, tem apenas 23 jogos – esta época nenhum.