Grimaldo já anunciou o futuro no Bayer Leverkusen, e é expectável que o Benfica vá ao mercado por um lateral-esquerdo para a próxima época.

Milos Kerkez, jogador do AZ Alkmaar, tem sido apontado com insistência às águias e o jovem de apenas 19 anos não fecha a porta a uma saída dos Países Baixos. Mas com as condições certas.

«Não é segredo que muitos clubes estão interessados em mim. O Max Huiberts [diretor técnico do AZ] disse-me pessoalmente. Ele comentou comigo que conversaram com muitos clubes. Faz parte do futebol, estive bem esta temporada», começou por dizer, em declarações ao De Telegraaf.

«Quero ir para o clube onde jogarei muito. Não me interessa o dinheiro, interessa-me o meu desenvolvimento. Vamos ver o que vai acontecer, o meu pai está em cima disso para que eu possa concentrar-me no futebol», acrescentou.

Até porque, garante, Kerkez está apenas focado no jogo frente ao PSV Eindhoven, o último da temporada.