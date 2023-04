O pai de Milos Kerkez assume conversas com o Benfica, mas adianta também que o lateral esquerdo do AZ Alkmaar tem mais de uma dezena de clubes interessados na sua contratação.

«Tem acontecido tudo muito rápido, e agora estamos a conversar com toda a gente. Não somos obrigados a explicar, mas o futebol é mesmo assim. Existem interessados em Inglaterra, Espanha, Itália, Portugal, e ainda Alemanha e França. Toda a gente pensa em dinheiro, mas nós não. Vivemos bem aqui e temos tudo. Neste momento o dinheiro não é motivo para mudar de clube. O dinheiro vai chegar um dia, agora não influencia a decisão», começa por dizer Sebastijan, em entrevista à M4-Sport, da Hungria.

«Para já temos conversas básicas com os clubes: como seria a utilização dele, o que é esperado. Ainda não falamos de contratos. O Benfica seria muito para o Milos. Falei com eles, mas também falei com outros dez clubes. Queremos escolher dois ou três emblemas, e depois resolver tudo a partir daí. Mas volto a dizer que estamos muito felizes no AZ também», acrescenta.

Sebastijan refere ainda que querem «algo um pouco diferente» para a próxima etapa da carreira de Milos, mas até reconhece que não tem a mesma preferência do que o filho: «Eu prefiro Inglaterra, mas o Milos prefere Espanha. Vejo-o como um jogador forte, e Inglaterra seria bom para ele. Vamos ver...»