O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, foi acusado de recebimento indevido de vantagem, no âmbito do processo Lex, apurou a TVI.

O Ministério Público (MP) junto do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) deduziu acusação contra 17 arguidos pela prática dos crimes de corrupção passiva e ativa para ato ilícito, recebimento indevido de vantagem, abuso de poder, usurpação de funções, falsificação de documento, fraude fiscal e branqueamento.

No caso do ex-juiz Rui Rangel, o arguido é acusado de coautoria material com Luís Vaz das Neves, Octávio Correia e José Santos Martins, pela prática de um crime de corrupção passiva em acto ilícito em que o corruptor é identificado como o antigo empresário de futebol José Veiga.