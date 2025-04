Antes de começar o Benfica-Arouca respeitou-se, como em todos os estádios da Liga nesta jornada, um minuto de silêncio pelo falecimento de Aurélio Pereira, figura mítica da formação do rival Sporting.

Enquanto a maior parte do estádio respeitava o minuto de silêncio, vários adeptos começaram a imitar o som de um very light, numa atitude vergonhosa, com a qual os benfiquistas não quiseram compactuar, pelo que ao fim de algum tempo levantaram-se e aplaudiram, abafando as imitações do very lights que estavam a ser feitas.