O Benfica garantiu esta noite o apuramento para o play-in da Liga dos Campeões de basquetebol, ao vencer na receção ao VEF Riga, por 84-71, em jogo da quinta jornada da competição.

Nos encarnados, Makram Bem Romdhane, com 18 pontos, sete ressaltos e quatro assistência, foi o grande destaque. Na equipa da Letónia, Nyser Brooks foi o mais inconformado, com seis pontos, oito ressaltos e cinco assistências.

Com este triunfo, e à entrada para a última jornada, o Benfica lidera o grupo F da Champions, com nove pontos, mais um do que Manresa e dois do que Limones. No pior dos cenários, como já foi referido, as águias vão ao play-in.