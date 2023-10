O Benfica somou a segunda derrota em dois jogos no Grupo G da Taça da Europa feminina, de basquetebol. Desta vez, as encarnadas saíram derrotadas da Escócia, onde perderam por 73-52 frente às Caledonia Gladiators.

Depois da derrota na primeira jornada, em casa, frente às Basket Namur Capitale, da Bélgica, a equipa feminina do Benfica ocupa o terceiro lugar do grupo, com dois pontos em dois jogos, os mesmos que as Caledonia Gladiators e as Basket Namur Capitale (embora estas só tenham um jogo).

Classificação do Grupo G:

1. Caledonia Gladiators, 1 jogo, 2 pontos

2. Basket Namur Capitale, 1 jogo, 2 pontos

---------------------------------------------------------

3. Benfica, 2 jogos, 2 pontos

4. Elitzur Landco Ramla, 0 jogos, 0 pontos