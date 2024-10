O Benfica anunciou esta segunda-feira a rescisão de contrato por mútuo acordo com Pol Manrubia, da equipa de hóquei em patins: curiosamente, o defesa/médio espanhol de 24 anos, tinha renovado contrato por mais duas temporadas no final do último mês de agosto.

«O Sport Lisboa e Benfica e o atleta de hóquei em patins Pol Manrubia acordaram a revogação do vínculo contratual por mútuo acordo. O jogador chegou em 2021 e o Clube agradece o contributo durante o período em que representou a nossa equipa sénior masculina de hóquei em patins, expressando votos de felicidade para o seu futuro. Obrigado, Pol!», pode ler-se.