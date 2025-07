O Benfica está de luto pela morte de António Faria, um dos grandes nomes do atletismo do clube e de Portugal que marcou uma era na década de cinquenta do século passado.

António Faria, que ainda em junho comemorou 93 anos, continua a ser o atleta português com mais títulos na disciplina dos 100 e 200 metros. Foi um dos primeiros portugueses a baixar a marca dos 22 segundos nos 200 metros, melhorando , depois, a sua marca pessoal em 1958 e 1959.

Depois de terminar a carreira, António Faria continuou ao serviço do Benfica, como treinador, sendo responsável pelo lançamento de muitos atletas que acabaram por ter singrar no atletismo nacional.

«O Sport Lisboa e Benfica endereça as suas mais sentidas condolências à família de António Faria, um dos grandes nomes do atletismo do Benfica e de Portugal nos anos 1950», escreve o clube na hora do adeus.