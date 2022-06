O Benfica vai reforçar o investimento nas modalidades na próxima temporada em 2,5 milhões de euros

«O reforço do investimento que este orçamento reflete é premissa fundamental no atual compromisso de tornar as modalidades ainda mais competitivas e vencedoras», referiu o presidente dos encarnados, Rui Costa, numa mensagem dirigida aos sócios que está presente no documento de apresentação do orçamento para 2022/23.

Ao todo, o Benfica prevê gastar 45,7 milhões de euros, face aos 43,2 em 2021/22, sendo este aumento maioritariamente explicado através da rubrica «gastos com pessoal - remunerações», que deverá registar um aumento de 1,8 milhões de euros para os €14,1M. Na rubrica «fornecimento e serviço externos» verifica-se também um acréscimo na ordem de 1,3 milhões de euros para um total de €21,7M.

Apesar desse aumento do investimento, o clube encarnado prevê terminar o exercício com um resultado líquido positivo de 604 mil euros, mais do que os 381 mil expectáveis para a época que ainda decorre. Para isso deverá contribuir a expectativa de aumento de receitas de quotização (de 16,9 para €17,3M) e de exploração de merchandising (de 6,7 para €7,8M).

Além da afetação às modalidades de 10 por cento das receitas líquidas de quotização, o orçamento para 2022/23 prevê também o aumento das receitas do futebol de formação, procurando reativar parcerias que foram muito restringidas pela pandemia de covid-19, e das modalidades, através da captação de novos patrocínios.

O investimento nas modalidades terá especial foco nas cinco modalidades de pavilhão - hóquei, andebol, basquetebol, futsal e voleibol - masculinas e femininas, no futebol feminino, no projeto olímpico, no atletismo e no râguebi, lê-se no documento.