O Benfica triunfou, na tarde desta quinta-feira, sobre os búlgaros do Rilski Sportist (89-88). Em Antália, na Turquia, os tricampeões nacionais selaram presença na derradeira pré-eliminatória para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

No cinco inicial delineado por Norberto Alves, aos reforços Ahmaad Rorie e Nico Carvacho juntaram-se José Silva, Ben Romdhane e Trey Drechsel. No banco começaram Betinho Gomes, José Barbosa, Diogo Gameiro, Eduardo Francisco, Daniel Relvão e Marcus Thornton.

Por lesão, Aaron Broussard e Tyler Stone não constaram da ficha de jogo.

Num encontro equilibrado, o Benfica atingiu o intervalo em vantagem, face aos parciais de 28-24 e 19-16 (47-40). Todavia, a resposta do campeão búlgaro revelou-se implacável no 3.º quarto (15-23), fixando o marcador em 62-63.

No derradeiro quarto, de parada e resposta, as águias até edificaram uma vantagem de 10 pontos (85-75 e 87-77), mas não se livraram de um susto. O parcial de 0-8 aproximou o Rilski, mas sem tempo e engenho para alcançar a próxima pré-eliminatória (89-88).

Destaque no Benfica para a exibição de Drechsel (17 pontos, 10 ressaltos e 5 assistências), de José Silva (14 pontos, com quatro triplos em cinco tentados) e de Ahmaad Rorie (13 pontos, 3 ressaltos e 5 assistências).

Entre os búlgaros, Hristo Bachkov (17 pontos), Alan Arnett (14 pontos, 4 ressaltos e três assistências) e Jure Planinic (11 pontos, 5 ressaltos e 5 assistências) foram os mais inconformados.

A uma vitória da terceira presença consecutiva na fase de grupos da Champions, o Benfica jogará ante os suíços do Fribourg Olympic, que venceram os suecos do Norrkoping Dolphins, por 80-79 (25-19, 19-21, 24-18 e 12-21).

A derradeira eliminatória será disputada no sábado (17h), de novo em Antália.

Caso voltem a triunfar no play-off, os comandados de Norberto Alves integrarão o Grupo G da Champions, a par dos alemães do Niners Chemnitz, dos italianos do Bertram Derthona Tortona e dos espanhóis do BAXI Manresa.

Depois de em 2022/23 atingirem a ronda qualificação, após o segundo lugar no grupo, os campeões nacionais foram quartos na última temporada, face à companhia de PAOK, Galatasaray e Hapoel Jerusalém.

Em caso de derrota com Norrkoping Dolphins ou Fribourg Olympic, as águias serão repescadas para a Europe Cup, prova na qual participaram na época 2021/22, e onde já está o FC Porto. Quanto ao Sporting, disputará a ronda de qualificação na próxima semana, ante os belgas do Spirou Charleroi.