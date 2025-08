Ivan Chishkala colocou, recentemente, um ponto final na ligação de cinco temporadas com o Benfica e depois de falar de uma «segunda casa», o internacional russo deixou duras críticas à gestão de Cassiano Klein, atual treinador das águias, e à forma como o tentou «controlar constantemente».

«O treinador disse-me que eu devia jogar de certa maneira e fazer o que ele mandasse. Tentava controlar-me o tempo todo. Eu só respondia: "Sei o que preciso de fazer, não preciso que me estejas sempre a dizer. Posso dar coisas diferentes, não vou destruir o sistema". Tentei explicar a minha posição e eles, sem rodeios, disseram-me: "Tens de obedecer porque estás na base da hierarquia". Tínhamos desentendimentos constantes», afirmou.

«Se temos jogo no sábado, na quinta-feira dou 70 a 75 por cento no treino. Sei que preciso de guardar forças. Se me observarem de fora, nem vão notar diferença. O treinador diz-me que isso não o deixa feliz e ainda que eu lhe diga que vou mostrar resultados durante o jogo, ele não acredita. Durante o jogo, consigo marcar e ajudar a equipa, mas o treinador diz-me que tive sorte», acrescentou.

Durante as cinco temporadas em que representou o Benfica, o jogador fez um total de 122 golos e 66 assistências em 186 jogos.