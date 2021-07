O presidente do Benfica, Rui Costa, esteve esta manhã na Mealhada a assistir à conquista da Taça de Portugal por parte da equipa de hóquei feminina do Benfica.



As águias golearam o Infante Sagres por 7-0 com golos Maria Sofia Silva, Flor Felamini, Marlene Sousa (fez um hat-trick), Maca Ramos e Maria Inês Severino sob olhar atento do dirigente.



Assim, a equipa encarnada fez a Dobradinha visto que já tinha celebrado a conquista do Campeonato na semana transata.



Veja as imagens de Rui Costa a assistir ao jogo na galeria associada ao artigo.