O Benfica conquistou neste sábado o 13.º título de campeão consecutivo, ao vencer na visita ao Gulpilhares com reviravolta (4-3). O Jogo 2 da final esteve interrompido por mais de uma hora, por desacatos nas bancadas durante a primeira parte. A interrupção deveu-se, sobretudo, à demora da chegada da polícia ao pavilhão, para auxiliar a equipa de segurança contratada pelos anfitriões.

O Maisfutebol apurou que vários adeptos foram identificados e pelo menos uma adepta foi assistida, por uma breve indisposição. Em todo o caso não foram registadas detenções.

Dentro de campo, Marlene Sousa, Aimée Blackman, Maria Sofia Silva e Raquel Santos marcaram para o Benfica, que estava a perder intervalo (3-1).

As águias juntaram o triunfo em Vila Nova de Gaia à goleada caseira (7-0), selando o tridecacampeonato. Antes de o Benfica dominar a modalidade no quadro feminino, a Nortecoope liderava com 10 campeonatos, seguida por Carvalhos, Amadora, Alfena, Oeiras, Vila Boa do Bispo, Turquel, Lobinhos e Sintra.