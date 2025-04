Jota González, atual treinador do Benfica, é o novo selecionador da Polónia até 2028, anunciou esta terça-feira a Federação Polaca de Andebol. O treinador espanhol de 53 anos continuará, no entanto, no comando técnico das águias, cargo que assumiu na época passada (2023-24).

«Estou muito satisfeito e grato à federação polaca pela confiança demonstrada. Quando se começa um novo projeto, estamos sempre entusiasmados. Tenho um grande desejo de trabalhar. Quero ajudar a melhorar o andebol polaco e farei tudo para que os adeptos se sintam orgulhosos da seleção polaca. Espero que os jogadores dêem o seu melhor e eu próprio vou trabalhar arduamente», começou por dizer o técnico de 53 anos, em declarações à federação polaca.

«O nosso primeiro objetivo será avançar para o Campeonato da Europa Masculino de 2026 e penso que conseguimos criar uma mistura muito interessante de jogadores experientes e consagrados com jovens que irão subir ao mais alto nível», garantiu o Jota González, que fará a estreia como timoneiro da seleção polaca já no dia 8 de maio, no jogo contra Israel, a contar para as eliminatórias do Campeonato da Europa de 2026.