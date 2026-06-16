Um dia após ter perdido a oportunidade de agarrar o pentacampeonato nacional de basquetebol, Makram Ben Romdhane veio a público pedir desculpa aos adeptos encarnados, com uma mensagem emotiva nas redes sociais.

O extremo das águias fala numa derrota que «dói», admite ter sentido a necessidade de vir a público falar aos benfiquistas e que não conseguiu «ficar em silêncio», após a derrota com o FC Porto no quarto jogo da final.

«Eu sei que, às vezes, as palavras não mudam nada, mas não consigo ficar em silêncio sem dizer nada. Quero pedir desculpa a todos os adeptos do Benfica. Eu compreendo essa mentalidade porque cresci com ela. Sei que, para os adeptos do Benfica, o passado e a história do clube não são suficientes», pode ler-se.

«Sei que esta derrota dói, e foi exatamente por isso que senti a necessidade de falar. Mesmo que hoje estejam zangados e desiludidos, eu compreendo. Porque, para mim, o amor e o apoio dos adeptos significam tudo», acrescenta.

Leia aqui a mensagem completa: