O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) marcou para terça e quarta-feira, às 09h30, as audiências do litígio entre o atleta Pedro Pablo Pichardo e o Benfica, confirmou neste domingo à agência Lusa fonte ligada ao processo.

O campeão olímpico do triplo salto em Tóquio'2020 vai ser o primeiro a ser ouvido, e a produzir prova, na terça-feira, a partir das 09h30, à mesma hora, que, também durante quatro horas, o clube lisboeta pode apresentar a defesa na quarta-feira.

As alegações finais do processo foram agendadas pelo TAD para 18 de fevereiro, às 09h30. Em causa está a ação apresentada pelo atleta de 32 anos, para indemnização e reconhecimento de justa causa na rescisão de contrato unilateral com o Benfica.

O atleta reivindica 1,1 milhões de euros, por falta de cuidados médicos e ter ficado impedido de recorrer ao seguro de saúde, enquanto o Benfica, em resposta, reclama o pagamento de dois milhões de euros, alegando incumprimento das obrigações contratuais, danos de reputação e prejuízos desportivos.