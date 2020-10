A Grécia bateu este domingo a Moldávia, por 2-0, em mais um jogo da Liga das Nações, desta feita a contar para o grupo 3 da Liga C.

Com o guarda-redes do Benfica Vlachodimos na baliza, a formação grega adiantou-se no marcador adiantou-se no marcador aos 45+3 minutos, por Bakasetas, de penálti. O mesmo Bakasetas assistiu Mantalos para o 2-0 final, aos 50 minutos.

Refira-se que Vlachodimos defendeu um penálti de Milinceanu aos 88 minutos.

No lado do conjunto orientado por John Schip, além de Vlachodimos, também o luso-helénico Zeca foi titular.

A Grécia lidera assim o grupo com os mesmos sete pontos da Eslovénia.