O Benfica anunciou esta quarta-feira a contratação de Momed Ferreira, avançado de 18 anos que chega do Liga Desportiva de Maputo.

Internacional sub-20 por Moçambique, o jovem vai integrar a equipa de sub-23 dos encarnados, segundo pode ler-se na nota publicada.

«Está a ser muito bom. É a minha primeira vez na Europa e ainda me estou a integrar no grupo, a saber como é que as coisas funcionam aqui, a aprender o que o mister tem para dar, para me ensinar. Fazer de mim um jogador que o Benfica irá precisar no futuro», disse, à BTV.

«Sou um desequilibrador, que gosta de enfrentar, de ir no um para um, ajudar a equipa e fazer o que é importante, assistir e marcar golos», afirmou ainda.