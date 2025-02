O Benfica-Mónaco foi vivido com muita emoção nas bancadas do Estádio da Luz e teve momentos de tensão no topo do piso 3, junto à tribuna de imprensa.

Um grupo de jornalistas franceses e dois elementos do Mónaco celebraram de forma efusiva os golos da equipa visitante, situação que gerou mal-estar nos adeptos das águias que ocuparam as últimas filas da zona superior do estádio. A segurança no local foi reforçada após o segundo golo dos monegascos.

Apesar do aparato, com alguns insultos à mistura, tudo acabou bem e sem qualquer confronto físico. «É futebol», desabafou com um sorriso um elemento ligado ao Mónaco enquanto deixava a tribuna de imprensa já com o Estádio da Luz praticamente vazio.