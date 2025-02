É uma das leis do futebol - quando um guarda-redes erra, não passa despercebido. Foi o que aconteceu ao guardião ucraniano Anatoliy Trubin, do Benfica, que não ficou isento de culpas no terceiro golo do Mónaco diante do Benfica, na noite de terça-feira.

Ainda assim, Trubin fez algumas defesas que evitaram males maiores para os benfiquistas. Nas redes sociais, após o jogo, o ucraniano fez uma espécie de mea culpa, admitindo que o jogo foi «difícil» e «longe do ideal».

Dois colegas, os jovens Diogo Prioste e Samuel Dahl comentaram a publicação, que conta com bastantes mensagens de incentivo por parte de adeptos do Benfica.